Сергей Дудаков: «Эмоции я выдаю наедине: выходишь на улицу, нет никого – и!.. Перед камерами все держу в себе – зачем делать напоказ?»

Сергей Дудаков высказался о том, что не проявляет эмоциональность на публике.

– Хочется спросить про эмоции, потому что вы не выдаете, так скажем, какую-то улыбку.

– (Улыбается).

– Вот сейчас Сергей Викторович улыбается!

– Эмоции я выдаю, наверное, наедине: выходишь на улицу, нет никого – и!..

– Что нужно сделать спортсмену, чтобы вы прям улыбались, сказали «да!» на камеру, «мы сделали это»?

– Ты знаешь, я как-то перед камерами спокойно. Все держу в себе. Конечно, внутри меня происходит буря эмоций как бы, но все это я держу в себе. Зачем это нужно делать напоказ? Не знаю... Я отойду в сторонку и тихонечко порадуюсь, – с улыбкой ответил тренер Дудаков во влоге Алины Загитовой на Первом канале.

«Можем поругаться с Тутберидзе. Потом виню себя: блин, ну зачем вспылил?» Самый загадочный тренер открылся в интервью