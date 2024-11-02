Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?

На этапе Гран-при в Казани собрались главные звезды группы Тутберидзе .

Но где же сама Этери?

1. Второй этап российской серии Гран-при превратился в показ силы тим-Тутберидзе.

В Казань приехали чемпионы России Аделия Петросян, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, лучшие юниоры страны – Маргарита Базылюк и Арсений Федотов. А еще Дарья Садкова и Елизавета Андреева.

У борта – Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Но все-таки кого-то не хватает.

И если к отсутствию Этери Тутберидзе на юниорских стартах давно привыкли, то почему она не следит за своими главными звездами?

2. В прошлом году Тутберидзе тоже не спешила на внутреннюю серию Гран-при – появилась только в середине ноября на 4-м этапе. И вообще, приезжала на соревнования лишь в одном случае – если там выступала Камила Валиева.

Тутберидзе появляется на Гран-при России только при одном условии: если на льду Валиева

Этот сезон Камила пропускает из-за дисквалификации, хотя уже всерьез рассуждает о возвращении (это в лучшем случае декабрь-2025). Пока тенденция продолжается: Этери не было ни на чемпионате по прыжкам, ни на Спартакиаде – турниры прошли без Камилы.

Интересно, кто вернется раньше – Валиева или Тутберидзе?

3. Зато Этери месяц назад побывала в Астане на мемориале Дениса Тена – там должны были выступить Диана Дэвис и Глеб Смолкин, но дуэт снялся из-за травмы. Тутберидзе была почетным гостем турнира и провела встречу с представителями НОК Казахстана.

Еще заглянула в США пару недель назад – сопровождала на Skate America своего ученика Нику Эгадзе (занял 4-е место).

И поддерживала грузинскую пару Анастасия Метелкина – Лука Берулава (тоже 4-е место).

На Гран-при США были и Диана с Глебом, потом они отправились на мемориал Непелы – взяли серебро и достигли невероятного прогресса в баллах. Может, и Этери была с ними?

У Дэвис и Смолкина снова волшебно подскочили оценки. Схема – как в олимпийском сезоне

У нее нашлось время даже для съемок во втором сезоне шоу «Большие девочки».

4. А вот до Казани она так и не добралась.

Хотя тут было на что посмотреть: очередная победа Федотова, дубль у юниорок и суперпрокат Базылюк с пятью ультра-си. Бойкова и Козловский, которые составляют половину участников парного турнира (да-да, всего два дуэта), зажгли с короткой «Убить Билла».

Чемпионка России Аделия Петросян разблокировала ультра-си в женском катании этого сезона. Идеально прыгнула тройной аксель и уверенно смотрелась в остальных элементах. И показала второй результат в короткой программе за всю карьеру – 85,67 балла. Больше Аделия набирала лишь раз – на Спартакиаде в прошлом сезоне (86,29).

Возможно, если бы Тутберидзе была в Казани, то Дарья Садкова не сорвала бы каскад. Перед соревнованиями она призналась, что тренировки давались тяжело психологически. Вряд ли поддержка тренера помешала бы.

А может, Этери заметила бы, что колесо в короткой программе Петросян выглядит чуждым элементом – не подходит ни к образу Аделии, ни к ее наряду.

Но Тутберидзе пока игнорирует российские соревнования. Когда же увидим ее?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид; Mariam Giorgobiani ; instagram.com/regina_doctor