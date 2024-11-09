Акатьева о возвращении: «Мотивация у меня изначально не пропадала. Спасибо большое всем, кто в этот период поддерживал, писал комментарии»

Софья Акатьева заявила, что у нее не пропадала мотивация соревноваться.

9 ноября чемпионка России по фигурному катанию выйдет на лед этапа Гран-при страны в Красноярске. Она пропускала прошлый сезон из-за травмы.

– Как здоровье?

– Все нормально, слава богу.

– Ничего не беспокоит?

– Ничего не беспокоит.

– Как прошла твоя тренировка?

– Тулуп тренировала, все тройные потренировала, произвольную отработала. Конечно, получилось не все, но это тренировка. Потихоньку исправляем, работаем.

– Ты пропустила достаточно долгий период и соревнований. За этот период у тебя были какие-то мысли, что больше ничего не хочется, зачем это нужно? Или ты прям рвалась?

– Не стоял вопрос, есть ли у меня мотивацию продолжать. Она у меня изначально как-то не пропадала. Я весь этот период, когда сидела дома, тренировалась, что могла – делала. Хотела очень вернуться.

Конечно, потом, когда уже вышла, тяжело было восстанавливаться. Но я понимала, что будет тяжело, я настраивалась на это, что нужно будет много работать и трудности преодолевать. Поэтому нормально.

Спасибо большое всем, кто в этот период мне писал и поддерживал, писал комментарии. Мне очень приятно, мне это помогало оставаться, верить в себя и продолжать радовать вас, – рассказала Акатьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.