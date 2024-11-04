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Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

6-10 ноября пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап (КМС – 4-й этап)

«Красноярье»

Красноярск

6 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

13:30

Пары, КМС, короткая программа

15:45

7 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

9:00

Пары, КМС, произвольная программа

11:40

Девушки, КМС, короткая программа

13:50

Юноши, КМС, короткая программа

16:25

8 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

8:45

Юноши, КМС, произвольная программа

11:45

9 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

11:00

Женщины, короткая программа

12:50

Мужчины, короткая программа

14:30

Пары, короткая программа

16:15

10 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

10:00

Женщины, произвольная программа

12:00

Мужчины, произвольная программа

14:00

Пары, произвольная программа

16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чаплыгина, Елена Черникова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoСерия Гран-при России
расписание турниров
Красноярье
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