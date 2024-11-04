Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап (КМС – 4-й этап)
Красноярск
6 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
13:30
Пары, КМС, короткая программа
15:45
7 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
9:00
Пары, КМС, произвольная программа
11:40
Девушки, КМС, короткая программа
13:50
Юноши, КМС, короткая программа
16:25
8 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
8:45
Юноши, КМС, произвольная программа
11:45
9 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
11:00
Женщины, короткая программа
12:50
Мужчины, короткая программа
14:30
Пары, короткая программа
16:15
10 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
10:00
Женщины, произвольная программа
12:00
Мужчины, произвольная программа
14:00
Пары, произвольная программа
16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чаплыгина, Елена Черникова.
Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
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