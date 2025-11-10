Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
С 11 по 16 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.
4-й этап (КМС – 5-й этап)
«Золотой конек Москвы» (КМС – Мемориал Александра Горшкова)
Москва
11 ноября, вторник
17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
19:30 – пары, КМС, короткая программа
12 ноября, среда
13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
15:30 – пары, КМС произвольная программа
16:55 – девушки, КМС, короткая программа
19:30 – юноши, КМС, короткая программа
13 ноября, четверг
12:45 – девушки, КМС, произвольная программа
15:45 – юноши, КМС произвольная программа
15 ноября, суббота
13:30 – женщины, короткая программа
15:15 – мужчины, короткая программа
17:00 – танцы на льду, ритм-танец
16 ноября, воскресенье
13:00 – женщины, произвольная программа
15:00 – мужчины, произвольная программа
17:00 – танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.
Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.
Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец – Александр Васькович, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь.