Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовано расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

С 11 по 16 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Гран-при России

4-й этап (КМС – 5-й этап)

«Золотой конек Москвы» (КМС – Мемориал Александра Горшкова)

Москва

11 ноября, вторник

17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

19:30 – пары, КМС, короткая программа

12 ноября, среда

13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

15:30 – пары, КМС произвольная программа

16:55 – девушки, КМС, короткая программа

19:30 – юноши, КМС, короткая программа

13 ноября, четверг

12:45 – девушки, КМС, произвольная программа

15:45 – юноши, КМС произвольная программа

15 ноября, суббота

13:30 – женщины, короткая программа

15:15 – мужчины, короткая программа

17:00 – танцы на льду, ритм-танец

16 ноября, воскресенье

13:00 – женщины, произвольная программа

15:00 – мужчины, произвольная программа

17:00 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала .

Состав участников

Мужчины : Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Женщины : Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Танцы на льду : Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец – Александр Васькович, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь .