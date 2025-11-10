  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
19

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовано расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве.

С 11 по 16 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Гран-при России

4-й этап (КМС – 5-й этап)

«Золотой конек Москвы» (КМС – Мемориал Александра Горшкова)

Москва

11 ноября, вторник

17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

19:30 – пары, КМС, короткая программа

12 ноября, среда

13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

15:30 – пары, КМС произвольная программа

16:55 – девушки, КМС, короткая программа

19:30 – юноши, КМС, короткая программа

13 ноября, четверг

12:45 – девушки, КМС, произвольная программа

15:45 – юноши, КМС произвольная программа

15 ноября, суббота

13:30 – женщины, короткая программа

15:15 – мужчины, короткая программа

17:00 – танцы на льду, ритм-танец

16 ноября, воскресенье

13:00 – женщины, произвольная программа

15:00 – мужчины, произвольная программа

17:00 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец – Александр Васькович, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСерия Гран-при России
расписание турниров
Никита Сарновский
logoАртем Ковалев
logoПетр Гуменник
logoсборная России
Михаил Полянский
Роман Савосин
Золотой конек Москвы
logoМарк Кондратюк
logoМакар Игнатов
logoЕвгений Семененко
Данил Федосимов
Дамир Черипка
Семен Соловьев
logoКсения Синицына
танцы на льду
Дарья Третьякова
Мария Пулина
Софья Важнова
Екатерина Анисимова
logoВероника Яметова
Мария Мазур
logoКсения Гущина
Екатерина Ципухина
logoАлина Горбачева
logoАделия Петросян
женское катание
logoСофья Акатьева
Таисия Линчевская
logoИван Букин
Александр Васькович
Дмитрий Щербаков
Андрей Ежлов
Елизавета Кириллова
Варвара Жданова
Василиса Григорьева
Александра Прокопец
Иван Махноносов
Илья Карпов
Екатерина Рыбакова
Софья Шевченко
Анна Коломенская
Тимур Бабаев-Смирнов
logoАлександра Степанова
Даниил Горелкин
Артем Фролов
Софья Леонтьева
Евгений Артющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
23 минуты назад
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
42 минуты назад
Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Минспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
сегодня, 10:02
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
сегодня, 09:50
Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
сегодня, 09:35
Траньков об Олимпиаде: «Страна должна смотреть и болеть, поэтому по крайней мере те виды, где наши выступают, нужно показывать»
сегодня, 09:27
Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Авербуха «Буратино»
сегодня, 09:20
Владислав Дикиджи внесен в базу «Миротворца»
сегодня, 08:53
Траньков о судействе на Гран-при в Казани: «Несправедливо лишать Гусеву и Овчинникова золота таким образом. Все, кто понимают парное катание, называют это решение бредом»
сегодня, 08:47
Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»
сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18