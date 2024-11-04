Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

8-10 ноября пройдет Гран-при Японии по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

8 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

6:35

Пары, короткая программа

8:35

Мужчины, короткая программа

10:10

Женщины, короткая программа

13:00

9 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6:00

Пары, произвольная программа

8:00

Мужчины, произвольная программа

10:35

Женщины, произвольная программа

13:30

10 ноября, воскресенье

Показательные выступления

7:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko .

Состав участников

Мужчины : Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев (Канада), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани, Даниэль Грассль, Маттео Риццо (все – Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Тацуя Цубои (все – Япония), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Джейсон Браун, Томоки Хиваташи (оба – США).

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Нина Петрыкина (Эстония), Лара Наки Гутманн (Италия), Юна Аоки, Моне Чиба, Каори Сакамото (все – Япония), Ким Йе Лим, Ви Со Ен (обе – Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Алиса Лью, Брэди Теннелл, Линдси Торнгрен (все – США).

Пары: Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути (все – Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Элли Кам – Дэнни О’Ши, Изабелль Мартинс – Райан Бидард (все – США).

Танцы на льду : Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье, Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Адзуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита (оба – Япония), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (все – США).