1

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

8-10 ноября пройдет Гран-при Японии по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

8 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

6:35

Пары, короткая программа

8:35

Мужчины, короткая программа

10:10

Женщины, короткая программа

13:00

9 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6:00

Пары, произвольная программа

8:00

Мужчины, произвольная программа

10:35

Женщины, произвольная программа

13:30

10 ноября, воскресенье

Показательные выступления

7:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев (Канада), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани, Даниэль Грассль, Маттео Риццо (все – Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Тацуя Цубои (все – Япония), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Джейсон Браун, Томоки Хиваташи (оба – США).

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Нина Петрыкина (Эстония), Лара Наки Гутманн (Италия), Юна Аоки, Моне Чиба, Каори Сакамото (все – Япония), Ким Йе Лим, Ви Со Ен (обе – Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Алиса Лью, Брэди Теннелл, Линдси Торнгрен (все – США).

Пары: Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути (все – Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Элли Кам – Дэнни О’Ши, Изабелль Мартинс – Райан Бидард (все – США).

Танцы на льду: Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье, Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Адзуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита (оба – Япония), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (все – США).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
logoГран-при
logoГран-при Японии
пары
мужское катание
женское катание
расписание турниров
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
462 ноября, 06:00
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
4226 октября, 02:05
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
7020 октября, 07:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губерниев о Загитовой: «Алина прекрасна. Первое, что приходит на ум, строчки Пастернака: «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин»
241сегодня, 03:15
Гербольдт о двух парах на Гран-при: «Не думаю, что это говорит о том, что парное катание в России переживает не лучшее время. У нас подрастает много хороших пар»
13вчера, 17:09
Артем Грицаенко: «Устал немного морально, нет куража. Не хватило сил, поэтому опустил поддержку. Но это все отмазки»
15вчера, 15:55
Козловский о Бойковой: «Саша, несмотря на глупую ошибку на выбросе, держала программу до конца»
26вчера, 15:44
Матвей Ветлугин: «Не все получилось, но оба дня я старался кайфовать на льду. Четверной лутц и флип пытаемся наработать»
17вчера, 15:00
Владислав Дикиджи: «Очень тяжелые эмоции — переживал сильно, ноги тряслись, лутц тяжело было собирать»
21вчера, 14:41
⚡ Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский победили, Осокина и Грицаенко – 2-е
235вчера, 14:35
Татьяна Тарасова: «Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Этот мальчик просто рожден для того, чтобы стать большим чемпионом»
23вчера, 14:24
Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Губанова, Гленн, Хигучи, Хазе и Володин, Лопарева и Бриссо выступили с показательными номерами
8вчера, 14:15
Глеб Лутфуллин: «У меня серебро с золотым отливом. У меня великие соперники»
53вчера, 14:09
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
197сегодня, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
1сегодня, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
5вчера, 11:30
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
15вчера, 11:10
Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
52 ноября, 20:34
Рион Сумийоши: «Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Чувствую, что мое катание в целом улучшилось»
2 ноября, 15:02
Анастасия Волочкова: «У Валиевой невероятная сила воли. Могу только поприветствовать ее возвращение в спорт обеими руками и длинными ногами»
192 ноября, 14:48
Глеб Лутфуллин: «Настрой боевой, у нас по прокатам с тренером есть план, и мы его придерживаемся»
62 ноября, 14:40
«Без желания победить не нужно возвращаться в большой спорт. Думаю, у Валиевой все получится». Ишмуратова о фигуристке
22 ноября, 11:52