Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
8 ноября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
6:35
Пары, короткая программа
8:35
Мужчины, короткая программа
10:10
Женщины, короткая программа
13:00
9 ноября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
6:00
Пары, произвольная программа
8:00
Мужчины, произвольная программа
10:35
Женщины, произвольная программа
13:30
10 ноября, воскресенье
Показательные выступления
7:05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев (Канада), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани, Даниэль Грассль, Маттео Риццо (все – Италия), Юма Кагияма, Као Миура, Тацуя Цубои (все – Япония), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Джейсон Браун, Томоки Хиваташи (оба – США).
Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Нина Петрыкина (Эстония), Лара Наки Гутманн (Италия), Юна Аоки, Моне Чиба, Каори Сакамото (все – Япония), Ким Йе Лим, Ви Со Ен (обе – Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Алиса Лью, Брэди Теннелл, Линдси Торнгрен (все – США).
Пары: Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути (все – Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Элли Кам – Дэнни О’Ши, Изабелль Мартинс – Райан Бидард (все – США).
Танцы на льду: Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье, Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Адзуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита (оба – Япония), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко, Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (все – США).
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