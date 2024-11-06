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Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров представят произвольные танцы

7 ноября юниорские дуэты разыграют медали на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

4-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский

2. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

3. Полина Неганова – Богдан Шамков

Вторая разминка

4. Софья Гончарова – Александр Синцов

5. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

7. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Третья разминка

8. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

9. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

10. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

11. Мария Фефелова – Артем Валов

12. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

После ритм-танца

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 68,62

2. Мария Фефелова – Артем Валов – 65,01

3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 58,29

4. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 58,09

5. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 56,57

6. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 55,06

7. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 54,88

8. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 53,67

9. Софья Гончарова – Александр Синцов – 49,15

10. Полина Неганова – Богдан Шамков – 46,51

11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 46,48

12. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский – 46,40

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
Глеб Гончаров
Матвей Самохин
Владислав Михайлов
Елизавета Малеина
logoСерия Гран-при России
Полина Пилипенко
Георгий Трубкин
Варвара Слуцкая
Мария Фефелова
Артем Валов
Красноярье
Ирина Скопина
Елизавета Хорт
Гордей Читипаховян
Богдан Шамков
Полина Неганова
Полина Пантелеева
Дмитрий Симонов
Евдокия Крючкова
Артем Мякишев
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
Софья Гончарова
Александр Синцов
Алиса Борисова
Дмитрий Карбовский
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