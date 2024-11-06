Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров представят произвольные танцы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
4-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский
2. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
3. Полина Неганова – Богдан Шамков
Вторая разминка
4. Софья Гончарова – Александр Синцов
5. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
6. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
7. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Третья разминка
8. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
9. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
10. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
11. Мария Фефелова – Артем Валов
12. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
После ритм-танца
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 68,62
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 65,01
3. Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров – 58,29
4. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 58,09
5. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 56,57
6. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 55,06
7. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 54,88
8. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 53,67
9. Софья Гончарова – Александр Синцов – 49,15
10. Полина Неганова – Богдан Шамков – 46,51
11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 46,48
12. Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский – 46,40
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
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