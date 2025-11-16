Аймоз выиграл первый этап Гран-при в карьере. Французскому фигуристу 28 лет

Француз Кевин Аймоз выиграл первый этап Гран-при в карьере в 28 лет.

Французский фигурист Кевин Аймоз одержал первую победу на этапах Гран-при в карьере.

На этапе в США Аймоз занял первое место с суммой 253,53 балла.

Французу 28 лет, до этого лучшими результатами на этапах Гран-при было 2-е место на этапах в Японии (2019), США (2023, 2024) и Финляндии (2024).

За две недели до победы на Skate America Аймоз занял 10-е место на Гран-при Канады .