Ватанабе чисто прыгнула тройной аксель в короткой на Гран-при США
Японка Ринка Ватанабе прыгнула тройной аксель на Гран-при США.
Японская фигуристка Ринка Ватанабе чисто исполнила тройной аксель на этапе Гран-при в США.
За элемент ультра-си в короткой программе Ватанабе получила 9,60 балла.
Далее она исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп с недокрутом на втором прыжке, а также сольный тройной риттбергер. Японка набрала 41,95 балла за технику.
С оценкой 74,35 она лидирует после короткой программы на этапе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
