Ватанабе чисто прыгнула тройной аксель в короткой на Гран-при США

Японка Ринка Ватанабе прыгнула тройной аксель на Гран-при США.

Японская фигуристка Ринка Ватанабе чисто исполнила тройной аксель на этапе Гран-при в США.

За элемент ультра-си в короткой программе Ватанабе получила 9,60 балла.

Далее она исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп с недокрутом на втором прыжке, а также сольный тройной риттбергер. Японка набрала 41,95 балла за технику.

С оценкой 74,35 она лидирует после короткой программы на этапе.