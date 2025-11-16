53

Натали Ташлерова: «В 2019 году у меня развилась анорексия, и с тех пор это постоянная борьба»

Ташлерова рассказала, что с 2019 года борется с анорексией.

Чешская фигуристка Натали Ташлерова рассказала, что с 2019 года больна анорексией.

«Большую часть жизни я являюсь спортсменкой. Я выросла в мире, где все должны быть совершенными: идеальное исполнение, идеальное тело, идеальная улыбка. И долгое время я думала, что в этом сила. Но люди не видят, с каким давлением мы сталкиваемся. Комментарии о весе, постоянные взвешивания, страх того, что я никогда не буду достаточно хороша. Это давление меня почти уничтожило. 

В 2019 году у меня развилась анорексия, и с тех пор это постоянная борьба. Я выжимала из своего тела все, на что оно было способно. В прошлом сезоне у меня на целый год прекратились месячные. Пищеварительная система перестала нормально работать. Я потеряла энергию, радость и связь с собой. Тело просто пыталось выжить. Стресс и давление начали оказывать влияние и на мой разум. Организм начал сопротивляться, у меня развилось аутоиммунное заболевание. После сезона я еще и повредила лодыжку. Я оказалась в ситуации, когда действительно хотела сдаться. Организм и разум были истощены. Я чувствовала, что больше ничего не могу сделать. 

Подвергаться бодишеймингу – это... Все эти обидные комментарии обо мне и о том, как я выгляжу, статьи, которые заставляют меня чувствовать себя неполноценной. Эти слова задевают, заставляют сомневаться в собственной ценности, они ранят сильнее, чем люди когда-либо смогут представить. 

Летом я столкнулась с синдромом RED-S – у меня было полное выгорание. Даже когда я спала часами, все равно просыпалась уставшей. Гормональный фон был нарушен, и даже когда месячные восстановились, тело все равно было не в состоянии бороться. 

Тогда я приняла решение: перестать убегать от себя. Решила начать путь к выздоровлению, но в этот раз по-настоящему. Теперь в мою команду входят диетолог, терапевт и люди, которым действительно не все равно. 

Я нахожусь в более здоровой среде. Учусь слушать свое тело, насыщать его, отдыхать, любить его.

Последние месяцы были одними из самых сложных в моей жизни, но и самыми честными. Я не хочу сдаваться. При этом хочу заниматься любимым делом и любить свое тело.

Всем, кто когда-либо чувствовал себя сломленным, подавленным или стыдящимся, я говорю: я вас понимаю. Вы не слабые и не одинокие. Вы заслуживаете исцеления. Вы заслуживаете снова чувствовать себя в безопасности в своем теле.

Мое тело все еще восстанавливается. И в этот раз я исцеляюсь вместе с ним», – написала Ташлерова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Натали Ташлеровой
Натали Ташлерова
logoсборная Чехии
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при США. Лью, Ватанабе, Губанова и Гутманн выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 20:56Live
⚡ Гран-при США. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
сегодня, 20:50
Евгений Плющенко: «Сегодня Макар Игнатов должен быть с медалью! Меганесправедливость. Мы очень расстроены и разочарованы»
сегодня, 18:50
Антон Сихарулидзе: «Прямо сегодня Петросян и Гуменник не должны быть в блестящей форме. Думаю, более взвешенное катание мы увидим на чемпионате России»
сегодня, 17:05
Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание поменялось, и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, что теперь для высоких оценок программа должна быть максимально сбалансирована»
сегодня, 17:08
Жданова о произвольном танце «Жестокий романс»: «Очень люблю эту книгу и этот фильм, поэтому рада, что оставили программу на второй сезон»
сегодня, 16:45
Рыбакова о серебре Гран-при России: «Рады нашему результату и опустошены, потому что выложились на максимум»
сегодня, 16:23
Иван Букин: «Я больше доволен Сашкой Степановой, чем собой. Она как звезда, за которой я гнался, но не смог догнать»
сегодня, 16:18
Мишин о программах Семененко: «Мудрость тренера в том, чтобы дать спортсмену возможность проявить душу в той музыке, которой он напитался»
сегодня, 16:01
Семененко о произвольной: «Нашли интересным сотрудничество с группой Тутберидзе. Подметил, что Глейхенгауз очень хорошо вникает в тему постановки»
сегодня, 15:47
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
вчера, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16