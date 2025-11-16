Натали Ташлерова: «В 2019 году у меня развилась анорексия, и с тех пор это постоянная борьба»

Ташлерова рассказала, что с 2019 года борется с анорексией.

«Большую часть жизни я являюсь спортсменкой. Я выросла в мире, где все должны быть совершенными: идеальное исполнение, идеальное тело, идеальная улыбка. И долгое время я думала, что в этом сила. Но люди не видят, с каким давлением мы сталкиваемся. Комментарии о весе, постоянные взвешивания, страх того, что я никогда не буду достаточно хороша. Это давление меня почти уничтожило.

В 2019 году у меня развилась анорексия, и с тех пор это постоянная борьба. Я выжимала из своего тела все, на что оно было способно. В прошлом сезоне у меня на целый год прекратились месячные. Пищеварительная система перестала нормально работать. Я потеряла энергию, радость и связь с собой. Тело просто пыталось выжить. Стресс и давление начали оказывать влияние и на мой разум. Организм начал сопротивляться, у меня развилось аутоиммунное заболевание. После сезона я еще и повредила лодыжку. Я оказалась в ситуации, когда действительно хотела сдаться. Организм и разум были истощены. Я чувствовала, что больше ничего не могу сделать.

Подвергаться бодишеймингу – это... Все эти обидные комментарии обо мне и о том, как я выгляжу, статьи, которые заставляют меня чувствовать себя неполноценной. Эти слова задевают, заставляют сомневаться в собственной ценности, они ранят сильнее, чем люди когда-либо смогут представить.

Летом я столкнулась с синдромом RED-S – у меня было полное выгорание. Даже когда я спала часами, все равно просыпалась уставшей. Гормональный фон был нарушен, и даже когда месячные восстановились, тело все равно было не в состоянии бороться.

Тогда я приняла решение: перестать убегать от себя. Решила начать путь к выздоровлению, но в этот раз по-настоящему. Теперь в мою команду входят диетолог, терапевт и люди, которым действительно не все равно.

Я нахожусь в более здоровой среде. Учусь слушать свое тело, насыщать его, отдыхать, любить его.

Последние месяцы были одними из самых сложных в моей жизни, но и самыми честными. Я не хочу сдаваться. При этом хочу заниматься любимым делом и любить свое тело.

Всем, кто когда-либо чувствовал себя сломленным, подавленным или стыдящимся, я говорю: я вас понимаю. Вы не слабые и не одинокие. Вы заслуживаете исцеления. Вы заслуживаете снова чувствовать себя в безопасности в своем теле.

Мое тело все еще восстанавливается. И в этот раз я исцеляюсь вместе с ним», – написала Ташлерова.