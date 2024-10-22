Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Шарафутдинова и Мурасалимов представят ритм-танцы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Ксения Евстифеева – Матвей Лысов
Анна Елисеева – Михаил Числов
Арина Максимова – Арсений Бритвин
Агата Монаширова – Андрей Чекин
Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Александра Финохина – Никита Иванов
Ульяна Черных – Роман Федотов
Камила Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
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