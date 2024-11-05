Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
4-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский
Софья Гончарова – Александр Синцов
Евдокия Крючкова – Артем Мякишев
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Полина Неганова – Богдан Шамков
Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Полина Пилипенко – Владислав Михайлов
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
Мария Фефелова – Артем Валов
Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
Александра Шабалина – Иван Галаев
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
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