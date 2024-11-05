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Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами

6 ноября юниорские дуэты представят ритм-танцы на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

4-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

Алиса Борисова – Дмитрий Карбовский

Софья Гончарова – Александр Синцов

Евдокия Крючкова – Артем Мякишев

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Полина Неганова – Богдан Шамков

Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Полина Пилипенко – Владислав Михайлов

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

Мария Фефелова – Артем Валов

Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

Александра Шабалина – Иван Галаев

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Глеб Гончаров
Матвей Самохин
Владислав Михайлов
Елизавета Малеина
logoСерия Гран-при России
Полина Пилипенко
Георгий Трубкин
Варвара Слуцкая
Мария Фефелова
Артем Валов
Красноярье
Ирина Скопина
Елизавета Хорт
Гордей Читипаховян
Богдан Шамков
Полина Неганова
Полина Пантелеева
Дмитрий Симонов
Александра Шабалина
Иван Галаев
Евдокия Крючкова
Артем Мякишев
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
Алиса Борисова
Дмитрий Карбовский
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