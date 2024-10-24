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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы

24 октября на Гран-при России юниорские дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Максимова – Арсений Бритвин 

2. Ксения Евстифеева – Матвей Лысов

3. Анна Елисеева – Михаил Числов

4. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов 

Вторая разминка

5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов 

6. Агата Монаширова – Андрей Чекин 

7. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

8. Александра Финохина – Никита Иванов

Третья разминка

9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин

10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

11. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов 

12. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Положение после ритм-танца

1. Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко – 66,29

2. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 60,70

3. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,70

4. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 58,89

5. Александра Финохина – Никита Иванов – 57,60

6. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,37

7. Агата Монаширова – Андрей Чекин – 52,74

8. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 52,69

9. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 49,57

10. Анна Елисеева – Михаил Числов – 47,27

11. Ксения Евстифеева – Матвей Лысов – 46,39

12. Арина Максимова – Арсений Бритвин – 36,87

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Александра Финохина
Евгений Артющенко
logoСерия Гран-при России
Василиса Григорьева
Георгий Трубкин
Дмитрий Пекин
Анна Елисеева
Михаил Числов
Ирина Скопина
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Камилла Шарафутдинова
Родион Мурасалимов
Полина Пантелеева
Дмитрий Симонов
Таисия Шепталина
Звезды Магнитки
Олеся Бразевич
Игорь Зубцов
Ксения Евстифеева
Матвей Лысов
Арина Максимова
Арсений Бритвин
Агата Монаширова
Андрей Чекин
Никита Иванов
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