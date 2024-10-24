Гран-при России. «Звезды Магнитки». Григорьева и Артющенко, Дрожжина и Тельнов, Шарафутдинова и Мурасалимов покажут произвольные танцы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
2-й этап
Магнитогорск
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Арина Максимова – Арсений Бритвин
2. Ксения Евстифеева – Матвей Лысов
3. Анна Елисеева – Михаил Числов
4. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
Вторая разминка
5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
6. Агата Монаширова – Андрей Чекин
7. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
8. Александра Финохина – Никита Иванов
Третья разминка
9. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
11. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
12. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Положение после ритм-танца
1. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 66,29
2. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 60,70
3. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,70
4. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 58,89
5. Александра Финохина – Никита Иванов – 57,60
6. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,37
7. Агата Монаширова – Андрей Чекин – 52,74
8. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 52,69
9. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 49,57
10. Анна Елисеева – Михаил Числов – 47,27
11. Ксения Евстифеева – Матвей Лысов – 46,39
12. Арина Максимова – Арсений Бритвин – 36,87
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