Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Карартынян, Лукин, Семков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами

Лазарев и Карартынян покажут короткие программы на Гран-при России в Красноярке.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25 4-й этап «Красноярье» Красноярск Девушки Короткая программа Начало – 16:25 по московскому времени (7 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Максим Стрелков 2. Роман Шереметьев 3. Павел Грибуля 4. Александр Семков 5. Борис Татаров Вторая разминка 6. Матвей Бугаев 7. Алексей Ефременко 8. Глеб Ковтун 9. Данил Колосков 10. Алексей Тотмин 11. Роман Яковлев Третья разминка 12. Егор Рассказов 13. Илья Молянов 14. Артемий Маринин 15. Марк Лукин 16. Эдуард Карартынян 17. Лев Лазарев Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин