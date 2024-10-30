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Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Вадим Воронов, Пузин, Солодников, Мальков выйдут на лед с короткими программами

31 октября Федотов и Воронов покажут короткие программы на Гран-при в Казани.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Наиль Сагадулин

2. Матвей Бугаев

3. Тимофей Денисов

4. Александр Бородин

5. Роман Яковлев

Вторая разминка

6. Константин Романов

7. Роман Шереметьев

8. Алексей Тотмин

9. Иван Макиев

10. Даниил Жолобов

11. Михаил Клепацкий

Третья разминка

12. Федор Барченко-Емельянов

13. Макар Солодников

14. Илья Мальков

15. Арсений Федотов

16. Вадим Воронов

17. Макар Пузин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Арсений Федотов
Макар Пузин
logoСерия Гран-при России
Вадим Воронов
Идель
Макар Солодников
Александр Бородин
Михаил Клепацкий
Илья Мальков
Федор Барченко-Емельянов
Даниил Жолобов
Иван Макиев
Алексей Тотмин
Роман Шереметьев
Константин Романов
Роман Яковлев
Тимофей Денисов
Матвей Бугаев
Наиль Сагадулин
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