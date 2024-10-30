Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Вадим Воронов, Пузин, Солодников, Мальков выйдут на лед с короткими программами
31 октября Федотов и Воронов покажут короткие программы на Гран-при в Казани.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Наиль Сагадулин
2. Матвей Бугаев
3. Тимофей Денисов
4. Александр Бородин
5. Роман Яковлев
Вторая разминка
6. Константин Романов
7. Роман Шереметьев
8. Алексей Тотмин
9. Иван Макиев
10. Даниил Жолобов
11. Михаил Клепацкий
Третья разминка
12. Федор Барченко-Емельянов
13. Макар Солодников
14. Илья Мальков
15. Арсений Федотов
16. Вадим Воронов
17. Макар Пузин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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