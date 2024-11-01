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Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Воронов, Солодников, Пузин, Мальков выступят с произвольными программами

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Алексей Тотмин

2. Константин Романов

3. Тимофей Денисов

4. Роман Шереметьев

5. Иван Макиев

Вторая разминка

6. Александр Бородин

7. Михаил Клепацкий

8. Наиль Сагадулин

9. Даниил Жолобов 

10. Матвей Бугаев

11. Роман Яковлев 

Третья разминка

12. Федор Барченко-Емельянов

13. Илья Мальков

14. Макар Пузин

15. Макар Солодников

16. Вадим Воронов 

17. Арсений Федотов

Положение после короткой программы

1. Арсений Федотов – 89,19

2. Вадим Воронов – 83,15

3. Макар Солодников – 77,73

4. Макар Пузин – 73,04

5. Илья Мальков – 69,12

6. Федор Барченко-Емельянов – 67,31

7. Роман Яковлев – 66,52

8. Матвей Бугаев – 64,93

9. Даниил Жолобов – 58,48

10. Наиль Сагадулин – 56,60

11. Михаил Клепацкий – 56,32

12. Александр Бородин – 54,15

13. Иван Макиев – 54,05

14. Роман Шереметьев – 48,91

15. Тимофей Денисов – 48,03

16. Константин Романов – 47,41

17. Алексей Тотмин – 46,03

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Арсений Федотов
Макар Пузин
logoСерия Гран-при России
Вадим Воронов
Идель
Макар Солодников
Александр Бородин
Михаил Клепацкий
Илья Мальков
Федор Барченко-Емельянов
Даниил Жолобов
Иван Макиев
Алексей Тотмин
Роман Шереметьев
Константин Романов
Роман Яковлев
Тимофей Денисов
Матвей Бугаев
Наиль Сагадулин
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