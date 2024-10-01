У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?

Алена Косторная и Георгий Куница пропустят начало сезона (а может, и больше) – после контрольных прокатов Алена попала в больницу.

«Дорогие друзья, не нарушая традиций понедельника – немного грустных новостей.

Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание, и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований.

Но есть и хорошие новости!

Я прохожу реабилитацию и восстанавливаю свое здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и пребывание на льду. Спасибо за вашу поддержку и веру в нас с Гошей. Мы ждем момента, когда сможем встретиться с вами на соревнованиях и показать наши программы в полную силу.

Ну а пока я буду восстанавливать свое здоровье, вы всегда можете насладиться нашим катанием в шоу».

Для Косторной пропуск части сезона – уже невеселая традиция. За 5 лет взрослой карьеры Алена ни разу не провела полноценного соревновательного сезона – вот и шестой посыпался на старте.

Наверное, это своеобразный рекорд.

1. А начиналось все успешно: Алена вышла во взрослые в 2019-м с составе убойной троицы Этери Тутберидзе – вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

Они выигрывали все турниры, но на международном уровне Алена выступила успешнее подруг – взяла финал Гран-при и чемпионат Европы.

К чемпионату мира у нее был статус явного фаворита – без четверных, но с тройными акселями, стабильностью и роскошным катанием. Вмешалась пандемия, ЧМ отменили – Косторная тот сезон завершила с пока главным титулом в карьере (золотом ЧЕ), но, как и все, досрочно.

Как мы теперь понимаем со слов Алены, победа на ЧМ-2020 была крайне маловероятна: «У меня были проблемы со спиной. Перед чемпионатом Европы я плохо тренировалась. На старых наработках выехала. Дальше было бы тяжело. Потом я лечилась, чемпионат мира отменили. Подумала, что это не плохо. Потому что зачем выходить на лед без элементов».

Забегая вперед: для Косторной это был единственный сезон, когда она физически могла закрыть все старты, но помешали внешние причины.

2. Сезон-2020/21, пожалуй, поворотный – летом Алена присоединилась к массовому исходу из группы Тутберидзе и отправилась к Евгению Плющенко. Туда, где уже обустраивалась Трусова.

Программы спешно меняли, а потому на контрольных прокатах Косторная появилась только с короткой – произвольную просто не доделали. Еще вмешалась травма – по словам Плющенко, Алена мало тренировалась и в форму не вошла.

Тот сезон стартовал для нее только в ноябре на Кубке России, но потом все опять рухнуло – коронавирус и пропуск ЧР.

Евро-2021 отменили из-за пандемии, а вот на чемпионат мира в Стокгольм Косторная пыталась отобраться, но проиграла Елизавете Туктамышевой в финале Кубка России.

3. Уже в марте случилось возвращение к Этери – с травмой спины и стрессовым переломом ноги. Статус лидера и фаворита был утрачен: Косторная вылетела из основы сборной, попав в запас.

К осени здоровье более-менее поправили, но прежней стабильности не осталось, да и триксель не шел. Алена выступила на международной серии Гран-при и даже отобралась в финал, но его отменили из-за нового штамма коронавируса.

Чемпионат России снова мимо: Косторная сломала руку, тренируя тройной аксель, и не успела восстановиться. Про отбор на Олимпиаду можно не говорить – сезон для Алены закончился в декабре.

4. Весной-2022 она по традиции сменила тренера – перешла к Елене Буяновой.

Сезон даже не начался – Алена боролась с травмами и не появилась на соревновательном льду. А в январе-2023 решилась на смену не только тренера, но и вида – встала в пару с Георгием Куницей и ушла к Сергею Рослякову.

5. Первый сезон в парном катании вышел перспективным, но все равно скомканным.

Косторная и Куница выступили на Гран-при России (на одном из этапов Косторная мощно прошлась по судейству), доехали до ЧР: для Алены – впервые с 2019-го.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

9-е место вряд ли ее порадовало, хотя прогресс намечался – лучшие баллы в сезоне и не такое уж страшное отставание от топ-4.

Но Алена не была бы Аленой, если бы докатала сезон без инцидентов: из-за травмы плеча и операции пришлось сняться с главного старта – Всероссийской Спартакиады.

6. И вот опять трудности.

В сентябре Косторная и Куница выступили на контрольных прокатах в Петербурге, а после от Алены услышали настораживающую фразу: «У нас есть определенные планы, в данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы находимся на распутье двух дорог.

Есть моменты, которые нужны проработать, прежде чем выходить на соревновательный лед, не хотелось бы выходить полуготовыми».

Уже через пару недель Косторная запостила фото из больницы с капельницей и написала, что идет на поправку после серьезной болезни.

А теперь – слова про пропуск «значительного количества соревнований».

Причем выступать в шоу болезнь не мешает – в ноябре Алена поедет в Казахстан со сказкой Плющенко.

***

Ну и о главном – о перепутье двух дорог.

Нельзя исключать, что это случайная и малозначащая фраза – Алена порой такие произносит. Но если нет?

Связаны ли эти слова с последующим попаданием в больницу? Или может, семья выбрала полноценный переход в шоу и работу на льду с детьми? А что, если готовится переход в другую страну?

Насчет последнего – тема вполне реализуемая и в стиле Алены. Милан-2026, пожалуй, последний шанс Косторной побывать на Играх. Но пока она в России – дорога туда закрыта. Даже если наших фигуристов вернут через год, то в Италию поедет лишь одна пара – точно не Косторная с Куницей.

А Алена не раз говорила, что мечтает съездить на Игры, раз уж Пекин-2022 прошел без нее. Так когда решаться, если не сейчас?

Но пока – просто ждем Косторную на льду.

А вы помните, когда Косторная катала не «Ангела»? Всего два сезона из последних шести