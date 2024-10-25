Деанна Стеллато-Дудек: «Косторная всегда была особенной фигуристкой. Ни одна женщина не сможет кататься как Алена»

Деанна Стеллато-Дудек восхитилась катанием Алены Косторной.

– Алену Косторную, которая (как и вы) была одиночницей, а теперь выступает в парах, часто критикуют.

– Да, я слежу за ней. Это ее второй сезон в парах, так? Судя по видео с ваших контрольных прокатов, она очень спрогрессировала как парница.

Алена всегда была особенной фигуристкой. У нее свой стиль, который позволял выигрывать и без четверных прыжков. Косторная может и в парном катании использовать харизму одиночницы – например, в тех же поддержках, когда все смотрят только на нее.

Ни одна женщина не сможет кататься как Алена, и тем более этого невозможно добиться мужчине. Ей с партнером надо найти стиль – уже как паре. Алена на льду больше не одна, и все для нее начинается заново: ведь даже связки в парном катании делаются по-другому, – рассказала чемпионка мира в парном катании.

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