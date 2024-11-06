Медведева о юбилейном шоу: «Уже почти все готово. Делаем все возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило»
Шоу, посвященное 25-летию фигуристки, пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве.
«Друзья, осталось 9 дней до моего юбилейного ледового шоу. У нас уже почти все готово. Делаем все возможное, чтобы приблизиться к солд-ауту, что бы это ни значило.
В ноябре много мероприятий в Москве. И это здорово, что есть выбор. Те, кто уже приобрели билеты, огромное вам спасибо! Я очень ценю вашу поддержку. Надеюсь, что вас будет как можно больше.
Интересно посмотреть, что получится из всего задуманного. Вам будет казаться, что я постоянно нахожусь рядом с вами. Мы создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя Медведева. На льду и на экранах появится мой цифровой портрет, созданный при помощи технологий. В то же время всем будет слышен мой голос, обработанный искусственным интеллектом.
Все номера будут основаны на реальных событиях из моей биографии. Правда, о них мы расскажем необычным образом.
На ваших глазах с помощью света и звука частицы моей ДНК будут соединяться в единую цепочку, как бы собирая по крупицам историю моей жизни. А в разных точках арены появятся диджитал-изображения, которые сделают наши постановки еще объемнее», – написала двукратная чемпионка мира.
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