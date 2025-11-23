Петросян впервые в сезоне исполнила два четверных тулупа на Гран-при в Омске. Фигуристка выступила вне конкурса

Аделия Петросян исполнила два четверных тулупа на Гран-при в Омске.

Фигуристка Аделия Петросян прыгнула два четверных тулупа на этапе Гран-при России в Омске.

Первый прыжок она исполнила в каскаде с двойным тулупом, второй – сольный.

Также фигуристка показала в программе тройной сальхов, тройной риттбергер, упала на тройном лутце, затем прыгнула каскад тройной флип – тройной тулуп, сольный тройной флип, тройной флип – двойной аксель – двойной аксель.

Петросян выступила на турнире вне конкурса, она получила 143,60 балла за прокат. До этого она не исполняла чистые квады в сезоне.