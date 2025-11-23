47

Петросян, Двоеглазова, Горбачева, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева отобрались на чемпионат России по итогам Гран-при

Определились 18 фигуристок, отобравшихся на чемпионат России.

Определились 18 фигуристок, которые квалифицировались на чемпионат России по итогам серии Гран-при страны.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.

Серия Гран-при России

Женщины

Итоговое положение после 5 этапов

1. Аделия Петросян – 36 очков (453,05 балла по сумме программ)

2. Алиса Двоеглазова – 34 (439,43)

3. Дарья Садкова – 34 (431,51)

4. Дина Хуснутдинова – 32 (422,77)

5. Алина Горбачева – 30 (424,88)

6. Анна Фролова – 30 (408,67)

7. Мария Захарова – 24 (402,32)

8. Анна Ляшенко – 24 (392,32)

9. Елизавета Куликова – 24 (391,63)

10. Софья Муравьева – 22 (401,80)

11. Ксения Гущина – 22 (400,75)

12. Ксения Синицына – 18 (397,95)

13. Вероника Яметова – 18 (386,87)

14. Мария Елисова – 18 (370,58)

15. Камилла Нелюбова – 16 (387,61)

16. Арина Кудлай – 12 (363,71)

17. Мария Пулина – 12 (332,93)

18. Ева Зубкова – 11 (333,74)

Запасные

19. Мария Мазур – 8 (343,73)

20. Софья Важнова – 6 (161,45)

21. Софья Акатьева* – 4 (179,91)

* Согласно регламенту, Акатьева может быть допущена до чемпионата России решением Исполкома как член основной сборной.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАлиса Двоеглазова
Мария Захарова
logoКсения Синицына
logoДарья Садкова
logoАнна Фролова
Дина Хуснутдинова
женское катание
logoСофья Акатьева
logoАделия Петросян
logoЕлизавета Куликова
Мария Пулина
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Камилла Нелюбова
Сердце Сибири
Софья Важнова
Ева Зубкова
logoКсения Гущина
Анна Ляшенко
Мария Елисова
Арина Кудлай
logoВероника Яметова
logoСофья Муравьева
logoАлина Горбачева
Мария Мазур
