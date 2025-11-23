Петросян, Двоеглазова, Горбачева, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева отобрались на чемпионат России по итогам Гран-при
Определились 18 фигуристок, которые квалифицировались на чемпионат России по итогам серии Гран-при страны.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.
Серия Гран-при России
Женщины
Итоговое положение после 5 этапов
1. Аделия Петросян – 36 очков (453,05 балла по сумме программ)
2. Алиса Двоеглазова – 34 (439,43)
3. Дарья Садкова – 34 (431,51)
4. Дина Хуснутдинова – 32 (422,77)
5. Алина Горбачева – 30 (424,88)
6. Анна Фролова – 30 (408,67)
7. Мария Захарова – 24 (402,32)
8. Анна Ляшенко – 24 (392,32)
9. Елизавета Куликова – 24 (391,63)
10. Софья Муравьева – 22 (401,80)
11. Ксения Гущина – 22 (400,75)
12. Ксения Синицына – 18 (397,95)
13. Вероника Яметова – 18 (386,87)
14. Мария Елисова – 18 (370,58)
15. Камилла Нелюбова – 16 (387,61)
16. Арина Кудлай – 12 (363,71)
17. Мария Пулина – 12 (332,93)
18. Ева Зубкова – 11 (333,74)
Запасные
19. Мария Мазур – 8 (343,73)
20. Софья Важнова – 6 (161,45)
21. Софья Акатьева* – 4 (179,91)
* Согласно регламенту, Акатьева может быть допущена до чемпионата России решением Исполкома как член основной сборной.