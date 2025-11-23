Алиса Двоеглазова: «Мысль, что я сделала четверной лутц, грела весь прокат, даже не так сначала расстроилась из-за тулупа»

Двоеглазова прокомментировала итоги Гран-при в Омске, где заняла 2-е место.

Фигуристка Алиса Двоеглазова довольна своим выступлением на этапе Гран-при России в Омске.

Двоеглазова заняла второе место на турнире. Победила Дарья Садкова, третьей стала Алина Горбачева.

«Мысль, что я сделала [четверной] лутц, грела весь прокат, даже не так сначала расстроилась из-за тулупа. Сегодня было хорошее настроение перед прокатом. Вчера изучила свои ошибки, подумала, что надо больше уделять времени короткой программе. Вчера удивилась оценкам, но тут более серьезный состав, оценивают по-другому. На этом турнире я больше довольна собой, чем на предыдущих соревнованиях в сезоне», – цитирует Двоеглазову Sport24.

«Не обидно, что проиграла Даше Садковой? Я рада за Дашу, знаю, какой путь она проходила, нам всем было нелегко. Но тут каждые соревнования – это борьба с собой, лично для меня. Я просто должна выполнять работу, и все, а дальше уже как будет.

Особо по-другому как-то не настраивалась, чувствовала, что сегодня было особенно хорошее настроение перед прокатом, не знаю даже, с чем оно было связано. Немножко убрала заход перед четверным лутцем, посоветовались с тренером, сократили заход, чтобы не ехать сильно в борт.

До этого на тренировке приняла решение идти с двумя четверными, я слишком часто делала так, что не получалось прицепить каскад к первому, потом шла и делала второй. Но сейчас не было сил, и я знала, что, если я не уверена, лучше не идти, иначе можно потерять слишком много баллов. Остаться без каскада и с одним четверным – если идти, то знать, что ты точно делаешь.

Наверное, и по самой программе, и по прыжкам, если даже не брать четверные, это было хорошее выступление и в короткой, и в произвольной программах. Я чувствую, что более раскрепощенно катаюсь. Мне не привыкать. Надо уметь собирать все – и то, и другое, подумаем, будем просто продолжать работать. В нужный момент все обязательно получится», – приводит слова Двоеглазовой «Чемпионат.com».