Горбачева стала самой старшей исполнительницей четверного прыжка на соревнованиях среди россиянок. Она прыгнула квад в 18 лет и 4 месяца

Горбачева – самая старшая российская фигуристка, исполнившая квад на турнире.

Алина Горбачева стала самой старшей исполнительницей четверного прыжка на соревнованиях среди российских фигуристок. Она сделала четверной в 18 лет и 4 месяца.

На этапе Гран-при России в Омске Горбачева исполнила четверной сальхов в произвольной программе.

Также на этом этапе два четверных тулупа прыгнула Аделия Петросян (18 лет, 5 месяцев и 18 дней), но она выступала вне конкурса.

Горбачева и Двоеглазова исполнили по четверному на Гран-при в Омске, у Садковой – два квада, у Елисовой и Нелюбовой – тройные аксели