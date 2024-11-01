Алексей Ягудин: «Навка – прирожденная Кармен, она родилась Кармен. А Медведева в этой роли – как суп: сварен сегодня, но должен настояться»

Алексей Ягудин заявил, что невозможно сравнить Навку и Медведеву в роли Кармен.

Ледовое шоу «Кармен» пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве в пятницу.

– Как вам Евгения Медведева в роли Кармен? Подходит ли ей роль? Может, сравните ее с Татьяной Навкой?

– Это невозможно. Навка – это Навка, это Карменище. Женя – более юная Кармен.

Кармен Медведева сейчас и год назад, когда начинались гастроли шоу, – два разных человека. Во первых, у нее есть хороший бэкграунд еще с любительского спорта: раз – и давай, играй серьезную роль. Есть условная «школа». Плюс добавилось несколько сезонов «Ледникового периода», она быстро схватывала.

То, что я вижу сейчас, я верю. Карменище? Нет. Сравнивать одиночницу и танцоршу... Они другие. Они всю жизнь играют определенные роли. У нас, одиночников, еще прыжки. Образы, кто бы что ни говорил, уходят на второй план, потому что нужно прыгать. Танцы на льду – это другое.

Навка – прирожденная Кармен. Она родилась Кармен. Если у Навки это было изначально, то Женя много работала, видел на репетициях. Она другая, но действительно на месте.

Знаете, это как суп. Сварен сегодня, но он должен настояться. Женька «настоялась», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.