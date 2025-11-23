Дарья Садкова: «Сейчас стараюсь работать над тройным акселем. Надеюсь, на чемпионате России покажу более сложный контент»

Дарья Садкова: стараюсь работать над тройным акселем.

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, что надеется усложнить прыжковый контент к чемпионату России.

Сегодня Садкова победила на этапе Гран-при России в Омске с 224,39 баллами. В прокате она исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, а затем сольный четверной тулуп, на котором отметили недокрут в четверть.

– Конечно, мне очень радостно снова вернуться в Омск, потому что с этим городом у меня связаны только самые теплые воспоминания, и Арена кажется уже такой родной. И, наверное, это придало себе больше уверенности.

– Посмотри, какие здесь трибуны, даже сложно представить, сколько здесь тысяч зрителей. Тебе больше такие арены нравятся или скорее камерные?

– Больше нравится кататься на больших аренах, и когда мы сегодня стояли перед разминкой, я прямо посмотрела на площадь катка, посмотрела на зрителей и начала непроизвольно улыбаться. Приятно, что столько людей сегодня пришли посмотреть на фигурное катание, поболеть за меня и других девочек.

– Достаточно сложный набор у тебя сегодня получился чисто. Насколько чувствуешь ответственность, что тебе 100% нужно делать один четверной, чтобы прицепить каскад? И насколько этот набор у тебя стабильный?

– Мне кажется, что иногда мне легче собирать четверные в начале программы, чем тройные во второй половине, потому что под конец программы я начинаю уставать, и намного сложнее концентрироваться на ощущениях в своем теле. Стараюсь больше делать упор на качество, чем на количество. Лучше сделать чуть меньше, но чисто, чем много, но не очень чисто.

– Как будешь готовиться к чемпионату России?

– Я надеюсь, что получится еще усложнить набор. Вот я как раз сейчас стараюсь работать над тройным акселем. Конечно, в период этапов Гран-при не получается это делать стабильно, потому что накатываю программы на соревнования. Но сейчас как раз есть время, и надеюсь, что буду усложняться и на чемпионате России покажу уже более сложный контент.

– Есть ли планы вставить тройной аксель в короткую программу?

– Посмотрим. Я не хочу загадывать наперед. Все, наверное, не любят, – сказала Садкова в эфире Первого канала.