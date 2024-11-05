Стычка Загитовой и Рудковской из-за шоу: что они не поделили?

Алина Загитова и Яна Рудковская затеяли спор – он длится больше двух месяцев, но после большого интервью Алины в новой фазе.

А касается он новой для Загитовой деятельности – ледовых шоу.

Поспорили о значении слов, идеях и успехе.

Чтобы лучше понимать происходящее, понадобится ввести несколько терминов.

Сетап (от английского set up – устанавливать, настраивать) – комплект инструментов, оборудования, используемых в какой-либо работе.

Солд-аут (от английского sold out – распродано) – ситуация, когда все билеты на концерт, шоу, фестиваль проданы. Синоним более привычного слова «аншлаг» (которое, впрочем, тоже заимствовано – из немецкого).

Рудковская намекнула на плагиат, Загитова ответила безразличием к шоу Плющенко

В конце августа Алина Загитова провела в Казани ледовое шоу «Хранители времени». Еще до старта она слегка поддела мастодонтов этого бизнеса в России.

– То есть Яна Рудковская, держись?

– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

Алина намекала, что если посчитает опыт удачным, то продолжит: «Есть такие задачи, да – масштабироваться». И действительно вошла во вкус – готовит новую постановку «Алые паруса». Конечно, если получит поддержку из бюджета.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Но к «Хранителям времени» у Рудковской возникли вопросы еще до премьеры. Продюсер отметила, что тизер Загитовой напоминает тизер «Щелкунчика» 2016 года:

«Яна Рудковская, конечно, держится и очень польщена тем, что спустя 8 лет наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров.

Евгений Плющенко: 2016 год.

Алина Загитова: 2024».

Хотя Загитова в анонсе к тизеру написала: «Сама придумала задумку и чуть без ног осталась».

Алина оперативно ответила на выпад: «Могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Как-то так получилось случайно, я думаю».

Но шоу состоялось – и у Рудковской появилось еще больше вопросов, она сравнила фрагменты своего проекта и «Хранителей времени» (видео ).

«Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке».

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?

Слева – «Хранители времени», справа – «Русалочка»

Тут открывается новый персонаж – Светлана Краюшкина , режиссер шоу Загитовой. Она с энтузиазмом ответила на подозрения Яны:

«Госпожа Рудковская предположила, что я сидела на первом ряду во время проведения ее шоу «Русалочка». К сожалению, не видела ни одного шоу данного коллектива ввиду своей многолетней занятости в эти даты. Но если будет повтор шоу, то обязательно схожу! Мне несвойственно воровать чужие идеи. Бог подарил возможность развиваться, учиться, и я всегда учусь у лучших и работаю с лучшими!

Я безумно люблю Navka show, Татьяну и благодарю ее за мой опыт, благодаря которому мне удалось не подвести себя и Алину».

А потом добавила: «Вдохновлялась я мировыми звездами, а не «Русалочкой». В качестве иллюстрации – кадры из шоу Pink Floyd и Милен Фармер.

В интервью, где много про Олимпиаду-2018 и мало про шоу, Алина сказала, что пока не считает себя конкурентом для Плющенко, Авербуха и Навки. А как же совет держаться?

Несмотря на миролюбивый тон, Алина снова сказала, что ни разу не видела шоу Евгения Плющенко: «К сожалению или счастью, я ни разу не была ни на одном их шоу. Возможно, ей (Рудковской) так удобнее думать. Люди, с которыми я работаю, ни разу не были на ее шоу ни на одном».

Довольно странный метод входа в новую для себя индустрию: не следить за конкурентами (которых всего трое), не изучать рынок и раз за разом об этом напоминать.

Высказывания Загитовой раззадорило Рудковскую на второй раунд противостояния.

«Ты в своем интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссер (у Милен летающая сфера была в июне 2018 года, а у шоу «Планета Билан» в феврале 2018) – это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была еще маленькая, до полетов, сферы и даже круглого экрана.

Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссерам как минимум неприлично – это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» – ну отмазка так себе, но это уже Бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали».

Рудковская предлагает Загитовой «сравнить солд-ауты»

Второй большой спор между Алиной и Яной касается заполняемости трибун во время «Хранителей времени». В Казани прошло три шоу – на два билеты были в общем доступе, третье сама Загитова назвала «социальным», на него проход был бесплатным.

Билеты продавались медленно, но ближе к старту пошли скачки – места выкупались секторами. В день шоу Алина объявила о солд-ауте.

Но свободные места оставались на арене уже во время выступлений. Впрочем, это не противоречит словам Загитовой – люди могли купить билеты и не прийти. С другой стороны, словам Алины противоречит факт, что на момент ее объявления о солд-ауте билеты в продаже еще оставались (например, около 300 на вечернее шоу).

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

Загитову это не смутило: «У нас было сегодня два солд-аута», – радостно объявила она.

Рудковская, конечно, не упустила шанса уколоть Алину: «Солд-аут – это когда нет ни одного билета до начала шоу. Все продано. И бешеный ажиотаж».

Эту тему в большом интервью с Надеждой Стрелец тоже подняли: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. По цифрам можно понять, что было два шоу солд-аутов. Коротко могу сказать: цифры не врут».

Ответ Яны – молния:

«Давай так, ты будешь рассказывать человеку, который за 20 лет в шоу-бизнесе и в бизнесе ледовых шоу по всему миру продал более 10 млн билетов, что такое солд-аут!? И что у нас с тобой разные представления об этом!? Мне даже стало это интересно.

Тогда давай сыграем в пари! Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов. В свою очередь я запрошу твои цифры, и мы сравним коэффициент твой и мой.

Вот по билетам готова прям медийно поспорить, так как цифры – вещь упрямая! Ты же в курсе, я думаю, что наши с тобой шоу продают самые топовые билетные операторы, например, у меня есть такая опция – видеть твой рейтинг продаж. Поэтому я к этому спору уже готова.

Ну что, пари, Алина? Я готова!»

На кого ставите?

В тексте использованы цитаты из постов в соцсетях Алины Загитовой, Яны Рудковской, Светланы Краюшкиной.

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Блинов, Александр Вильф