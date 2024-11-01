Медведева о ледовом шоу «Кармен»: «Спектакли со мной и с Навкой – абсолютно разные по энергетике»

Евгения Медведева рассказала, что Татьяна Навка оценила ее выступление в роли Кармен.

Сегодня в Москве на «ЦСКА-Арене» пройдет ледовое шоу с Медведевой в главной роли.

– Каково кататься в роли Кармен после Навки?

– Мы катали попурри из спектакля на юбилее Авербуха, где выступали Татьяна Навка с Романом Костомаровым, они показывали свою олимпийскую «Кармен».

Татьяна посмотрела, оценила. Вроде как ей понравилось. Спектакли со мной и с Навкой – абсолютно разные по энергетике.

Что сказала? Что должна была юбку с воланчиками надеть, а надела прямую. Видимо, в этом была моя ошибка, – сказала двукратная чемпионка мира.

Алексей Ягудин: «Навка – прирожденная Кармен, она родилась Кармен. А Медведева в этой роли – как суп: сварен сегодня, но должен настояться»