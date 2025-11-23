Алина Горбачева: «Спасибо Татьяне Навке, что она помогла мне подготовиться к этапу Гран-при и пустила на свой каток»

Горбачева поблагодарила Навку за возможность тренироваться на ее катке.

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку за помощь с подготовкой к соревнованиям. Горбачева временно тренировалась на «Навка Арене» из-за проблем с отоплением на своем катке.

Сегодня фигуристка заняла 3-е место на этапе Гран-при России в Омске.

«Не знаю, смогу ли вернуться на наш каток после приезда, еще не спрашивала. Спасибо Татьяне Навке, что она помогла мне подготовиться к этому старту и пустила на свой каток», – сказала Горбачева.