Глейхенгауз – Петросян после проката в Омске: «Ты на два тулупа себя растратила, и посмотри, как ты «умерла». Гештальт закрыли с тулупами, заодно поняли, что и дальше надо элементы делать»

Глейхенгауз обратился к Петросян после проката на Гран-при в Омске.

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз обратился к фигуристке Аделии Петросян после ее выступления на этапе Гран-при России в Омске.

Петросян вне конкурса откатала произвольную программу, исполнив два четверных тулупа – впервые в сезоне. При этом она упала с тройного лутца.

«Гештальт закрыли с тулупами. Заодно поняли, что и дальше надо элементы делать. Ты на два тулупа себя растратила. И посмотри, как ты «умерла», – сказал Глейхенгауз, чьи слова попали в эфир Первого канала.