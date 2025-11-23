Алина Горбачева: «После чистого четверного начала переживать. Буду больше работать, все тройные я умею делать, но ошибки бывают»

Алина Горбачева: начала переживать после четверного прыжка.

Фигуристка Алина Горбачева объяснила, почему не смогла чисто исполнить произвольную программу на этапе Гран-при России в Омске.

В прокате Горбачева прыгнула четверной сальхов, но неудачно исполнила оба каскада с тройными прыжками. Она заняла итоговое 3-е место с 215,60 баллами (142,52 за произвольную).

«После чистого четверного начала переживать. Буду больше работать, тройные прыжки я умею делать все. К сожалению, и такие ошибки бывают.

Тренеры поддержали после проката, видели, что я расстроена. Есть в планах добавить второй четверной, будем обсуждать с тренером», – сказала фигуристка после проката.