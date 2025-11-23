Алина Горбачева: «После чистого четверного начала переживать. Буду больше работать, все тройные я умею делать, но ошибки бывают»
Алина Горбачева: начала переживать после четверного прыжка.
Фигуристка Алина Горбачева объяснила, почему не смогла чисто исполнить произвольную программу на этапе Гран-при России в Омске.
В прокате Горбачева прыгнула четверной сальхов, но неудачно исполнила оба каскада с тройными прыжками. Она заняла итоговое 3-е место с 215,60 баллами (142,52 за произвольную).
«После чистого четверного начала переживать. Буду больше работать, тройные прыжки я умею делать все. К сожалению, и такие ошибки бывают.
Тренеры поддержали после проката, видели, что я расстроена. Есть в планах добавить второй четверной, будем обсуждать с тренером», – сказала фигуристка после проката.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости