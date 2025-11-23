У Садковой лучший результат сезона в России в произвольной программе – 153,18 балла. Ранее у Петросян было 151,22
На этапе Гран-при страны в Омске она получила 153,18 балла за прокат (224,39 по сумме двух) и одержала победу.
Ранее лучшие оценки сезона за произвольную получала Аделия Петросян – 151,22 на этапе в Москве.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
