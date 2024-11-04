Тарасова о словах Загитовой про непрофессионализм комментаторов на ОИ-2018: «Мне неинтересно говорить о том, что было шесть лет назад»
Татьяна Тарасова заявила, что ей неинтересно вспоминать Олимпиаду-2018.
Ранее Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец заявила, что считает работу комментаторов женского турнира Игр-2018 непрофессиональной. Соревнования комментировали Тарасова и Александр Гришин.
«Это когда было-то? Шесть лет назад. Загитовой интересно говорить о том, что было шесть лет назад? Мне лично неинтересно», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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