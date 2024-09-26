Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Не знаю, кто популярнее среди них на Западе. У нас в России любят и одну, и вторую»
Татьяна Тарасова сравнила популярность Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил, что среди российских фигуристок Загитова менее известна западной публике.
«Не знаю, кто популярнее среди них на Западе, я там не живу. Думаю, что популярны обе. У нас в России любят и одну, и вторую девочку», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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