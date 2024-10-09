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Самоделкина о переходе в Казахстан: «Я посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела с детства»

Софья Самоделкина объяснила свой переход в Казахстан олимпийскими амбициями.

До нынешнего сезона 17-летняя фигуристка представляла Россию. Ранее она становилась призером этапов международной и российской серий Гран-при.

– Когда ты приняла решение выступать за Казахстан?

– Это был март 2023 года. Тогда после соревнований я решила, что что-то нужно менять. На тренировках делалась хорошая работа, и дело видимо было больше не в физическом состоянии, а в ментальном. Я долго сидела и не выходила на тренировки. Наверно, неделю сидела дома, была своего рода депрессия.

Мама предложила вариант с Казахстаном. Я подумала, проанализировала и посчитала, что это может быть хорошим шансом попасть на Олимпийские игры, куда я хотела попасть с детства. Мы решили попробовать. И все получилось.

– Поехать на Игры было всегда твоей мечтой?

– Да, в детстве я говорила маме, что хочу поехать на Олимпийские игры. Эта мысль появилась в 2014 году, когда победила Аделина Сотникова. В детстве я катала программы с мыслями о поездке на Игры. И если в детстве это была фантазия, то сейчас я рассуждаю как реалист, что поехать на Игры мне по силам, нужно работать, прикладывать силы, показать свою идеальную форму и туда попасть.

Конечно, я смотрела и Игры в Пхенчхане, и Игры в Пекине. Мой папа – большой поклонник фигурного катания, помнит, как каталась Татьяна Анатольевна Тарасова, смотрел по телевизору, как каталась Наталья Филимоновна Бестемьянова, с которой я работала, – рассказала Самоделкина в интервью на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МОК
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoПхенчхан-2018
logoАделина Сотникова
logoсборная Казахстана
logoОлимпиада-2022
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
переходы
logoСофья Самоделкина
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