Дикиджи, Лутфуллин, Петросян, Горбачева, Садкова, Яметова, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук заявлены на этап Гран-при России в Казани
Известен предварительный состав участников этапа Гран-при России в Казани.
Соревнования «Идель-2024» пройдут с 1 по 4 ноября.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.
Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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