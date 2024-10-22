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Дикиджи, Лутфуллин, Петросян, Горбачева, Садкова, Яметова, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук заявлены на этап Гран-при России в Казани

Известен предварительный состав участников этапа Гран-при России в Казани.

Соревнования «Идель-2024» пройдут с 1 по 4 ноября.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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ФФККР
пары
мужское катание
женское катание
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logoДмитрий Козловский
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logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
logoГлеб Лутфуллин
logoВладислав Дикиджи
Алина Горбачева
Елизавета Осокина
logoАделия Петросян
logoНаталья Хабибуллина
Дарья Садкова
Артем Грицаенко
Григорий Федоров
Вероника Яметова
logoСерия Гран-при России
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