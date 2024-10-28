  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
14

Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский

С 30 октября по 3 ноября в Казани пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап (КМС – 3-й этап)

«Идель»

Казань

30 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

19:45

31 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:00

Пары, КМС, произвольная программа

15:40

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

1 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:45

2 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:30

Женщины, короткая программа

15:15

Пары, короткая программа

17:00

3 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

13:00

Мужчины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoСерия Гран-при России
Идель
расписание турниров
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
116 минут назад
Сихарулидзе об отстранении: «Сок, в котором мы варимся, вкусный. Фигуристы ничем не обделены и могут достойно зарабатывать»
97сегодня, 02:46
Тарасова о Гран-при в Магнитогорске: «Это потрясающие совершенно соревнования. Просто счастье их смотреть и счастье в них принимать участие»
9вчера, 20:58
Елена Вайцеховская: «Два года назад я не понимала, зачем Нарижному ломать свой дуэт и разбивать пару Хаврониной. А сейчас вроде как и вопросы ни к чему»
45вчера, 20:21
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
227вчера, 18:47
Илья Малинин: «Было очень сложно выступать на двух этапах подряд. Но в целом я доволен прокатами»
17вчера, 18:27
Антон Сихарулидзе: «Рад, что в танцах лидеры прошлого сезона убегают, а остальные их догоняют»
5вчера, 17:31
Антон Сихарулидзе: «Соревнования в Магнитогорске посетили 20 тысяч человек. Тем, кто говорит, что интерес к фигурному катанию падает, надо посмотреть на трибуны»
15вчера, 17:24
Иван Букин: «Свое место никому не отдадим, будем работать так, чтобы ни у кого не было вопросов»
22вчера, 17:14
Ирина Хавронина: «Довольны собой, сделали два чистых проката. Для первого старта в сезоне неплохо, нас хорошо оценили»
5вчера, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
4вчера, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
15вчера, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
126 октября, 04:20
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
720 октября, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
20 октября, 06:28
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
919 октября, 19:49