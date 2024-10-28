Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский

С 30 октября по 3 ноября в Казани пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап (КМС – 3-й этап)

«Идель»

Казань

30 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

19:45

31 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:00

Пары, КМС, произвольная программа

15:40

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

1 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:45

2 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:30

Женщины, короткая программа

15:15

Пары, короткая программа

17:00

3 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

13:00

Мужчины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала .

Состав участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске