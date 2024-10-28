Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
С 30 октября по 3 ноября в Казани пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап (КМС – 3-й этап)
«Идель»
Казань
30 октября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:30
Пары, КМС, короткая программа
19:45
31 октября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:00
Пары, КМС, произвольная программа
15:40
Девушки, КМС, короткая программа
17:50
Юноши, КМС, короткая программа
20:25
1 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
12:45
Юноши, КМС, произвольная программа
15:45
2 ноября, суббота
Мужчины, короткая программа
13:30
Женщины, короткая программа
15:15
Пары, короткая программа
17:00
3 ноября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
13:00
Мужчины, произвольная программа
15:00
Пары, произвольная программа
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
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