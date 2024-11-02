Яметова о четверных: «Пока что работаем, не хочется рисковать и вставлять в программу. Может, после всех основных стартов будем пробовать»

Вероника Яметова ответила на вопросы Алины Загитовой в ее влоге на Первом канале.

– По-моему, я у тебя еще ни разу не спрашивала про твой фирменный шпагат. Откуда вообще родилась идея сделать такой элемент? Это же стало твоей фишкой.

– Когда мы ставили короткую программу, мы думали, чего бы такого новенького придумать, чтобы еще ни у кого не было. Возможно, кто-то делал, но давно. И пробовали всякие разные штучки, выбирали лучшие из них. Тренеры попросили меня сделать шпагат, и он у меня так получился – и мы решили поставить его в программу.

– А вот по поводу четверных тоже хочется спросить.

– Я могу прийти на тренировку, у меня очень все будет хорошо получаться. Может, на галку, может, недокрут или упаду, но более-менее. Могу прийти на другую тренировку – и у меня вообще ничего не будет получаться.

Пока что работаем. Не хочется рисковать и вставлять в программу. Может, после всех основных стартов – этапов Гран-при и чемпионата России – будем пробовать вставлять, – сказала фигуристка.

«Красной книжкой охраняется?» Тутберидзе подглядела элемент для своего топ-юниора