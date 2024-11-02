Даниил Глейхенгауз: «Немного изменили подготовку Петросян. Надеюсь, что это приведет к результату, и не будет никаких бабочек»
Тренер и хореограф пообщался с Алиной Загитовой в рамках ее влога на Первом канале.
– Результат тренировок можно показать только на соревнованиях. Когда без соревнований только тренировки-тренировки, немножко устаешь от этого морально. Хочется показать ту работу, которую мы провели, особенно после прокатов. Хочется показать, что мы исправили некоторые недочеты.
– Это какие вот, допустим, недочеты вы исправили на данный момент?
– У нас не все получилось с Аделией в произвольной программе на прокатах – были бабочки. Мы работали, немножко изменили и подготовку, и прокаты делали в другом режиме. Поэтому надеюсь, что это приведет к результату, и здесь не будет никаких бабочек.
– А какой форс-мажор самый интересный в вашей тренерской карьере был?
– Ой, ну чего на самом деле только не было. И когда спортсмены забывают или музыки – еще когда не было системы, когда отправляют, а надо было с дисками приходить. Костюмы – классическая ситуация, когда кто-нибудь забыл штаны или вообще костюм. И тренер бегает в гостиницу или едет туда, чтобы принести это все спортсмену, – сказал Даниил Глейхенгауз.
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