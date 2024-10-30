«Красной книжкой охраняется?» Тутберидзе подглядела элемент для своего топ-юниора

Вероника Яметова откроет сезон на Гран-при в Казани. За два года она запомнилась не только необычными программами и стабильностью, но и коронным движением.

Эффектный шпагат ожидается и в этом сезоне (и не только у Вероники).

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Переключение на внутренние старты совпало с выходом Яметовой из юниоров. И в первом же взрослом сезоне-2022/23 она не затерялась: взяла серебро этапа Гран-при (после дисквалификации Камилы Валиевой оно превратилось в золото), была 7-й на чемпионате России.

А еще Вероника показала движение, которое стало прочно ассоциироваться с ней: в короткой программе выступала под энергичную композицию Royal Blood в исполнении Калеба Свифта.

И тут сошлось все: динамика, черный комбинезон и идеальное попадание в музыкальный акцент того самого шпагата:

С каждым новым стартом болельщики на трибунах встречали это движение с нарастающим восторгом. Неудивительно, что в сезоне-2023/24 Вероника не просто оставила запоминающийся элемент, а вернулась к прежней программе.

Изменился только наряд.

А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе

В этом сезоне шпагат тоже остается, но уже в произвольной программе. Постановка лиричная, а сама фигуристка уже в более нежном и непривычном образе:

«Идея номера пришла моему хореографу, мы хотели попробовать что‑то новое, попробовать поставить программу в новом для меня стиле, подобрали новую музыку. Мне кажется, она подходит мне».

Но место для шпагата все равно нашлось.

Яметова покажет программы и любимое движение на Гран-при в Казани. Но не только она.

Один из лидеров юниорского катания Арсений Федотов делает в произвольной идентичный элемент.

Вероятно, на включении шпагата настояла Этери Тутберидзе .

В соцсетях тренерской группы есть видео , посвященное работе над постановкой: на льду Федотов, Этери и хореограф Даниил Глейхенгауз.

В моменте со шпагатом будто происходит заминка – по репликам кажется, что Глейхенгауз засомневался насчет этого движения (увы, хореографа почти не слышно).

«Не можем? Что? Чего, красной книжкой охраняется? В энциклопедию внесено?» – громко ответила Тутберидзе.

Она права, ведь и Александра Трусова не первая зашла на кантилевер, и Алина Загитова не открыла каскад лутц-риттбергер. Но сделать известное движение своим фирменным удается немногим.

Видимо, у Яметовой получилось, раз добавление такого шпагата в программу приходится отстаивать даже Этери.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев; 1tv.ru