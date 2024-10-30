«Красной книжкой охраняется?» Тутберидзе подглядела элемент для своего топ-юниора
Вероника Яметова откроет сезон на Гран-при в Казани. За два года она запомнилась не только необычными программами и стабильностью, но и коронным движением.
Эффектный шпагат ожидается и в этом сезоне (и не только у Вероники).
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Переключение на внутренние старты совпало с выходом Яметовой из юниоров. И в первом же взрослом сезоне-2022/23 она не затерялась: взяла серебро этапа Гран-при (после дисквалификации Камилы Валиевой оно превратилось в золото), была 7-й на чемпионате России.
А еще Вероника показала движение, которое стало прочно ассоциироваться с ней: в короткой программе выступала под энергичную композицию Royal Blood в исполнении Калеба Свифта.
И тут сошлось все: динамика, черный комбинезон и идеальное попадание в музыкальный акцент того самого шпагата:
С каждым новым стартом болельщики на трибунах встречали это движение с нарастающим восторгом. Неудивительно, что в сезоне-2023/24 Вероника не просто оставила запоминающийся элемент, а вернулась к прежней программе.
Изменился только наряд.
А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе
В этом сезоне шпагат тоже остается, но уже в произвольной программе. Постановка лиричная, а сама фигуристка уже в более нежном и непривычном образе:
«Идея номера пришла моему хореографу, мы хотели попробовать что‑то новое, попробовать поставить программу в новом для меня стиле, подобрали новую музыку. Мне кажется, она подходит мне».
Но место для шпагата все равно нашлось.
Яметова покажет программы и любимое движение на Гран-при в Казани. Но не только она.
Один из лидеров юниорского катания Арсений Федотов делает в произвольной идентичный элемент.
Вероятно, на включении шпагата настояла Этери Тутберидзе.
В соцсетях тренерской группы есть видео, посвященное работе над постановкой: на льду Федотов, Этери и хореограф Даниил Глейхенгауз.
В моменте со шпагатом будто происходит заминка – по репликам кажется, что Глейхенгауз засомневался насчет этого движения (увы, хореографа почти не слышно).
«Не можем? Что? Чего, красной книжкой охраняется? В энциклопедию внесено?» – громко ответила Тутберидзе.
Она права, ведь и Александра Трусова не первая зашла на кантилевер, и Алина Загитова не открыла каскад лутц-риттбергер. Но сделать известное движение своим фирменным удается немногим.
Видимо, у Яметовой получилось, раз добавление такого шпагата в программу приходится отстаивать даже Этери.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; 1tv.ru
У Яметовой было сделано эффектно и в музыкальный акцент, поэтому и запомнили, но она не первая
Из программ ТЩТ тоже, бывает, заимствуют движения, и никто не возмущается. В этом сезоне, например, в КП Ксении Синицыной присутствуют движения Валиевой из "болеро".
Будет ли этот слайд носить имя Яметовой, покажет время.
В любом случае другие фигуристы имеют полное право на исполнение этого элемента. Нет смысла даже обсуждать эту тему...
Она права, ведь и Александра Трусова не первая зашла на кантилевер, и Алина Загитова не открыла каскад лутц-риттбергер. Но сделать известное движение своим фирменным удается немногим.
Просто там не настолько он глубокий, этот шпагат, но там и музыкальный акцент другой. Но именно шпагат с касанием одной рукой об лёд.
То, что Трусова может в любой шпагат, мы знаем.