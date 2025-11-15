Бабаев-Смирнов о ритм-танце под песню «Казанова»: «Идею предложили наши тренеры. Мы решили, что подходит»
Фигурист Бабаев-Смирнов объяснил выбор песни «Казанова» для программы.
Фигурист Тимур Бабаев-Смирнов, выступающий в танцах на льду с Варварой Ждановой, объяснил выбор музыки для ритм-танца.
Дуэт катается под песню Валерия Леонтьева «Казанова». Сегодня фигуристы заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве.
«Нам идею музыки предложили наши тренеры. В один день включили на льду песню «Казанова», без лишних слов, а потом спросили: «Ну что думаете?» А мы, собственно, и думаем…Я уже начал сразу танцевать. Решили, что подходит. Мы с Варей обсудили, что будет хорошо», – рассказал Бабаев-Смирнов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости