Бабаев-Смирнов о ритм-танце под песню «Казанова»: «Идею предложили наши тренеры. Мы решили, что подходит»

Фигурист Бабаев-Смирнов объяснил выбор песни «Казанова» для программы.

Фигурист Тимур Бабаев-Смирнов , выступающий в танцах на льду с Варварой Ждановой , объяснил выбор музыки для ритм-танца.

Дуэт катается под песню Валерия Леонтьева «Казанова». Сегодня фигуристы заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве.

«Нам идею музыки предложили наши тренеры. В один день включили на льду песню «Казанова», без лишних слов, а потом спросили: «Ну что думаете?» А мы, собственно, и думаем…Я уже начал сразу танцевать. Решили, что подходит. Мы с Варей обсудили, что будет хорошо», – рассказал Бабаев-Смирнов.