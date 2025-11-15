Евгения Тарасова об участии в шоу спустя почти месяц после родов: «Была не очень большая подготовка. До возвращения в спортивную форму еще должно пройти время»

Фигуристка Евгения Тарасова: рада вернуться на лед после родов.

Серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова высказалась о возвращении на лед после родов.

14 и 15 ноября фигуристка выступает в юбилейном шоу Татьяны Навки «Больше, чем шоу» в Санкт-Петербурге. 21 октября Тарасова родила дочь.

«Честно, очень волнуюсь. Я давно не выступала. Была не очень большая подготовка, немного времени прошло. До возвращения в спортивную форму еще должно пройти время. Рада вернуться на лед и тому, что Татьяна [Навка] дает возможность кататься. Владимир [Морозов ] очень долго ждал, тоже рад, что вернулись. Мы вышли на лед, вспоминаются те ощущения, когда берешься за руки, катаешься вместе и все на энтузиазме, на подъеме.

Поступило предложение, не видела причин отказываться. Самой хочется вернуться на лед. Наверное, это помогает быстрее набрать форму. Все равно я скучаю по льду, безусловно», – сказала Тарасова.