Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри

1-3 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию во Франции.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

1 ноября, пятница

Женщины, короткая программа

16:00

Танцы на льду, ритм-танец

18:00

Мужчины, короткая программа

19:45

Пары, короткая программа

21:45

2 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа

15:30

Мужчины, произвольная программа

17:40

Танцы на льду, произвольный танец

19:50

Пары, произвольная программа

21:40

3 ноября, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko .

Состав участников

Женщины: Анастасия Губанова (Грузия), Лорин Шильд, Леа Серна, Майя Маззара, Клеменс Майинду (все – Франция), Нина Пинзарроне (Бельгия), Вакаба Хигучи, Маи Михара, Рион Сумийоши (все – Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ливия Кайзер (Швейцария), Эмбер Гленн, Сара Эверхардт (обе – США).

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Александр Селевко (Эстония), Люк Экономидес, Франсуа Пито, Адам Сяо Хим Фа (все – Франция), Николай Мемола (Италия), Коширо Шимада, Кадзуки Томоно (оба – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен, Эндрю Торгашев (оба – США)

Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Орели Фаула – Тео Белль, Камилла Ковалев – Павел Ковалев (все – Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (все – Италия), Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США).

Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Мари Дюпайяж – Тома Набе, Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо, Наташа Лагуж – Арно Каффа (все – Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль, Лиа Несет – Артем Маркелов, Ева Пэйт – Логан Бай (все – США).

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте