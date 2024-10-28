Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
3-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
1 ноября, пятница
Женщины, короткая программа
16:00
Танцы на льду, ритм-танец
18:00
Мужчины, короткая программа
19:45
Пары, короткая программа
21:45
2 ноября, суббота
Женщины, произвольная программа
15:30
Мужчины, произвольная программа
17:40
Танцы на льду, произвольный танец
19:50
Пары, произвольная программа
21:40
3 ноября, воскресенье
Показательные выступления
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Женщины: Анастасия Губанова (Грузия), Лорин Шильд, Леа Серна, Майя Маззара, Клеменс Майинду (все – Франция), Нина Пинзарроне (Бельгия), Вакаба Хигучи, Маи Михара, Рион Сумийоши (все – Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ливия Кайзер (Швейцария), Эмбер Гленн, Сара Эверхардт (обе – США).
Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Александр Селевко (Эстония), Люк Экономидес, Франсуа Пито, Адам Сяо Хим Фа (все – Франция), Николай Мемола (Италия), Коширо Шимада, Кадзуки Томоно (оба – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен, Эндрю Торгашев (оба – США)
Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Орели Фаула – Тео Белль, Камилла Ковалев – Павел Ковалев (все – Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (все – Италия), Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США).
Танцы на льду: Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Мари Дюпайяж – Тома Набе, Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо, Наташа Лагуж – Арно Каффа (все – Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Эмили Братти – Иэн Сомервилль, Лиа Несет – Артем Маркелов, Ева Пэйт – Логан Бай (все – США).
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
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