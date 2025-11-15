Марк Кондратюк: «И по элементам лучший прокат в сезоне, и по настроению. Старался получить удовольствие сам и подарить зрителю»

Фигурист Кондратюк назвал прокат короткой на Гран-при в Москве лучшим в сезоне.

Фигурист Марк Кондратюк оценил выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве (2-е место).

«Эмоции положительные, ведь всегда есть риск, что музыка не зазвучит. К счастью, не попадал в такую ситуацию, надеюсь, не случится такое. Услышал, что музыка зазвучала – и будто полбеды уже исчерпали.

А если серьезно, то получилось достаточно хорошо, и по элементам лучший прокат в этом сезоне, и по настроению. Каждый прыжок – как черта в игре, закрываешь ее и идешь на новый уровень. В короткой три основных сложных элемента, после каждого выдыхаешь, и после третьего (прыжка) становится спокойнее на душе.

Я получаю удовольствие (от программы), катаю ее уже четвертый раз. Получал удовольствие на всех прокатах, старался получить удовольствие сам и подарить зрителю. Это важно всегда, но когда программа задает такой темп, уныние непозволительно. Даже если три раза упадешь, нужно держать лицо.

Эта магия держится за счет улыбки, где‑то иронии, где‑то, может, даже саркастичности. В программах такого типа будто нельзя не держать лицо вне зависимости от обстоятельств», – сказал Кондратюк.