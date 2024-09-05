Кам и О’Ши выиграли турнир John Nicks Pairs Challenge в США, Ефимова и Митрофанов 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и
John Nicks Pairs Challenge 2024
Нью-Йорк, США
Пары
Итоговое положение
1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 191,62
2. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 188,88
3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 176,96
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 174,08
5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 173,37
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 172,61
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 165,48
8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 158,90
9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 157,04
10. Ника Дигернесс – Марк Садаски (США) – 147,72
Произвольная программа
1. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 125,44
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 124,16
3. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 188,96
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 113,11
5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 112,34
6. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 108,84
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 108,00
8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 102,98
9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 99,76
10. Ника Дигернесс – Марк Садаски (США) – 96,36
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий