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Кам и О’Ши выиграли турнир John Nicks Pairs Challenge в США, Ефимова и Митрофанов 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и

Элли Кам и Дэнни О’Ши выиграли турнир John Nicks Pairs Challenge в США

John Nicks Pairs Challenge 2024

Нью-Йорк, США

Пары

Итоговое положение

1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 191,62

2. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 188,88

3. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 176,96

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 174,08

5. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 173,37

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 172,61

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 165,48

8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 158,90

9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 157,04

10. Ника Дигернесс – Марк Садаски (США) – 147,72

Произвольная программа

1. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 125,44

2.  Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 124,16

3. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 188,96

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 113,11

5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 112,34

6. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 108,84

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 108,00

8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 102,98

9. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 99,76

10. Ника Дигернесс – Марк Садаски (США) – 96,36

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
результаты
logoсборная Канады
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Финляндии
пары
Дэнни О’Ши
Александр Коровин
сборная Филиппин
сборная Узбекистана
Филиппо Амброзини
Алиса Ефимова
Даниил Паркман
Ребекка Гиларди
Миша Митрофанов
Ника Дигернесс
Дмитрий Чигирев
Изабелла Гамес
Екатерина Гейниш
Кэти Макбет
Сумитада Моригути
Келли-Энн Лорин
Лукас Этьер
Элли Кам
John Nicks Pairs Challenge
Юна Нагаока
Милания Ваананен
Филиппо Клеричи
Марк Садаски
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