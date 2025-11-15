Семененко о состоянии здоровья: «Непросто, но как есть. Одно на другое наслаивается. Но раз приехал, надо соревноваться»

Фигурист Семененко: со здоровьем непросто, но как есть.

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о состоянии здоровья после травмы колена.

Спортсмен лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве.

– Из мыслей могу сказать точно – первое, что приходит в голову – соскучился. Радостно выйти в Москве, увидеть публику, что ледовый дворец полон зрителей. Настраивался на короткую программу, очень хотел хорошо откатать ее. Было большое желание показать эту короткую программу с хорошей стороны.

– Насколько нравится программа?

– Изначально провели параллель – был удивлен, что корейскую музыку не использовали для соревновательных программ, тут тоже удивился, что такая культовая группа не звучала на соревнованиях. Предложил тренерам, они сочли ее интересной. Рад, что получилось продемонстрировать в том обличии, что и планировалось. Спасибо тренерам и постановщику.

– Как здоровье?

– Непросто, но как есть. Одно на другое наслаивается. Если не буду думать, оно не исчезнет, но раз приехал, то надо соревноваться.

– Алексей Мишин говорил, что вы приболели.

– Купировали, в этом плане нормально себя чувствую, – сказал Семененко.