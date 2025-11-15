Петросян заявила четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России в Москве, Горбачева – четверной сальхов
Аделия Петросян планирует исполнить четверной тулуп на Гран-при России в Москве.
Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу на этапе Гран-при России в Москве.
Аделия Петросян заявила четверной тулуп.
Алина Горбачева планирует исполнить четверной сальхов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
