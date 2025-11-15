38

Петросян заявила четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при России в Москве, Горбачева – четверной сальхов

Аделия Петросян планирует исполнить четверной тулуп на Гран-при России в Москве.

Стали известны заявки фигуристок на произвольную программу на этапе Гран-при России в Москве.

Аделия Петросян заявила четверной тулуп.

Алина Горбачева планирует исполнить четверной сальхов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
