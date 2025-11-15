«В Красноярске мы вышли немножечко недоделанные. Сегодня было намного лучше». Степанова и Букин о Гран-при в Москве

Степанова и Букин отметили прогресс в своих выступлениях.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин , выступающие в танцах на льду, оценили свое выступление на Гран-при России в Москве.

Дуэт лидирует после ритм-танцев. В ноябре Степанова и Букин уже выступали на Гран-при в Красноярске, где одержали победу.

Степанова : В Красноярске вышли немножечко недоделанные, не в такой форме, плюс первый старт накладывал определенные обстоятельства. Сегодня мы почти довольны, было намного эмоциональнее, больше скорости, по взаимодействию лучше, друг друга видели и обменивались энергией, глаза в глаза, слышали публику. Было намного‑намного лучше. Еще есть над чем работать, в «кисс энд край» увидела маленькие нюансы, которые взяла себе на заметочку.

Букин : Тенденция мне нравится, что мы улучшились, это очень важно для нас. Важно, что за короткий срок смогли исправить большинство ошибок. Понятно, что не все и есть над чем работать. Это любой спортсмен скажет, что нет предела совершенству. Мы не исключение.