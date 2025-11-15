43

Тарасова о 4-м месте Гуменника: «Уверена, что Петр больше не будет нас так расстраивать. Он еще не в стопроцентной форме»

Тарасова о 4-м месте Гуменника: уверена, он нас так больше не расстроит.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты фигуристов после коротких программ на этапе Гран-при России в Москве.

Среди мужчин на турнире лидирует Евгений Семененко. Вторым идет Марк Кондратюк, третьим – Роман Савосин, четвертым – Петр Гуменник.

– Петр Гуменник занял четвертое место после короткой программы, упал с лутца.

– Такое бывает, для него это первые соревнования после отбора на Олимпийские игры. Уверена, что он не будет больше нас так расстраивать и сам не будет расстраиваться. Петр еще не в стопроцентной форме. Олимпийские игры только в феврале, поэтому надеюсь, что к ним он точно будет готов, – сказала Тарасова.

Также она высказалась о прокатах Семененко и Кондратюка.

– Мне подсказали, что вы были очень счастливы после выступления Марка Кондратюка. Как вам его программа?

– Марк был хорош сегодня, да. Но у него есть свои проблемы, с которыми ему нужно бороться, работать над исполнением прыжков. Сейчас смотрят за каждым прыжком, докручен он или нет, судьи на этом уже собаку съели. Программа у Марка хорошая, и в ней он был хорош. Для зрителей он откатал ее замечательно, но, будучи профессионалом, всегда найдется, как сделать ее лучше.

– Женя Семененко выиграл короткую программу. Показалось, что без каких‑либо ошибок. Согласны?

– Да, без видимых ошибок он ее выиграл, и я очень рада за Женю. Мне кажется, что он выиграл короткую программу не потому, что прекрасно выполнил все элементы, а потому, что другие завалились, – отметила Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
