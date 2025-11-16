⚡Гран-при США. Аймоз победил, Шайдоров – 2-й, Томоно – 3-й, Браун – 4-й
Французский фигурист Кевин Аймоз победил на Гран-при США с суммой 253,53, Михаил Шайдоров из Казахстана – 2-й (251,09).
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап, Skate America
Лейк-Плэсид, США
Мужчины
Итоговое положение
1. Кевин Аймоз (Франция) – 253,53
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 251,09
3. Казуки Томоно (Япония) – 245,57
4. Джейсон Браун (США) – 239,59
5. Даниэль Грассль (Италия) – 236,44
6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 231,84
7. Николай Мемола (Италия) – 231,02
8. Тацуя Цубои (Япония) – 228,03
9. Лиам Капейкис (США) – 214,29
10. Люк Экономидес (Франция) – 201,36
11. Дай Дайвэй (Китай) – 190,90
12. Кори Чирчелли (Италия) – 190,55
Произвольная программа
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 161,42
2. Кевин Аймо (Франция) – 159,97
3. Джейсон Браун (США) – 156,90
4. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 155,97
5. Николай Мемола (Италия) – 155,41
6. Даниэль Грассль (Италия) – 152,76
7. Тацуя Цубои (Япония) – 150,35
8. Казуки Томоно (Япония) – 149,80
9. Лиам Капейкис (США) – 140,01
10. Люк Экономидес (Франция) – 129,38
11. Кори Чирчелли (Италия) – 128,56
12. Дай Дайвэй (Китай) – 125,92
