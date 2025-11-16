⚡Гран-при США. Аймоз победил, Шайдоров – 2-й, Томоно – 3-й, Браун – 4-й

Француз Кевин Аймоз выиграл Гран-при США по фигурному катанию.

Французский фигурист Кевин Аймоз победил на Гран-при США с суммой 253,53, Михаил Шайдоров из Казахстана – 2-й (251,09).

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап, Skate America

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

Итоговое положение

1. Кевин Аймоз (Франция) – 253,53

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 251,09

3. Казуки Томоно (Япония) – 245,57

4. Джейсон Браун (США) – 239,59

5. Даниэль Грассль (Италия) – 236,44

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 231,84

7. Николай Мемола (Италия) – 231,02

8. Тацуя Цубои (Япония) – 228,03

9. Лиам Капейкис (США) – 214,29

10. Люк Экономидес (Франция) – 201,36

11. Дай Дайвэй (Китай) – 190,90

12. Кори Чирчелли (Италия) – 190,55

Произвольная программа

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 161,42

2. Кевин Аймо (Франция) – 159,97

3. Джейсон Браун (США) – 156,90

4. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 155,97

5. Николай Мемола (Италия) – 155,41

6. Даниэль Грассль (Италия) – 152,76

7. Тацуя Цубои (Япония) – 150,35

8. Казуки Томоно (Япония) – 149,80

9. Лиам Капейкис (США) – 140,01

10. Люк Экономидес (Франция) – 129,38

11. Кори Чирчелли (Италия) – 128,56

12. Дай Дайвэй (Китай) – 125,92

