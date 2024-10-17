Кубок Санкт-Петербурга. Гущина, Фурсова, Кшецкая, Киселева и Свириденко выступят с короткими программами
2-й этап
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Ульяна Костенко
2. Виктория Нестерова
3. Арина Кшецкая
4. Людмила Фурсова
Вторая разминка
5. Валерия Овчинникова
6. Полина Свириденко
7. Елизавета Киселева
8. Ксения Гущина
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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